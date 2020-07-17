Американских разведчиков уличили в повышенном интересе к Китаю

Разведывательный самолет ВВС США E-8C заметили у границ Китая. Об этом сообщает South China Morning Post, которое уличило американских разведчиков в повышенном интересе к стране.

Воздушное судно-разведчик заметили у южных границ страны, недалеко от провинции Гуандун. Вероятно, самолет следил за тем, как Пекин разворачивает войска и куда они направляются. Издание указывает, что это уже третий подобный полет за неделю.

Отмечается, что E-8C оснащен специализированными радиолокационными, коммуникационными, операционными и контрольными системами. Помимо этого, у границ заметили американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

4 июля стало известно, что США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море. Цель заключалась в том, чтобы показать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам Вашингтона в регионе.

5 июня американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китаю нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря как к части своей империи.

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