Появилось видео пожара на американском боевом корабле

Появилось видео мощного пожара на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard ВМС США в Сан-Диего. Кадры опубликовал RT в своем Telegram-канале.
На ролике, снятом с воздуха, видны клубы дыма, окутывающие корабль.
Издание The San Diego Union-Tribune выяснило, что при пожаре пострадали 18 военнослужащих. Их доставили в больницы в неопасном для жизни состоянии.
В момент ЧП на борту десантника находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих.
С огнем борются 150 пожарных.
В возгорании на Bonhomme Richard сообщалось вечером 12 июля. По первоначальной информации, было известно о двух пострадавших.
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