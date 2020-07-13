Появилось видео пожара на американском боевом корабле

Появилось видео мощного пожара на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard ВМС США в Сан-Диего. Кадры опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На ролике, снятом с воздуха, видны клубы дыма, окутывающие корабль.

Издание The San Diego Union-Tribune выяснило, что при пожаре пострадали 18 военнослужащих. Их доставили в больницы в неопасном для жизни состоянии.

В момент ЧП на борту десантника находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих.

С огнем борются 150 пожарных.

В возгорании на Bonhomme Richard сообщалось вечером 12 июля. По первоначальной информации, было известно о двух пострадавших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!