При пожаре на корабле ВМС США пострадали моряки

При пожаре на корабле ВМС США пострадали два моряка. Об этом сообщает пожарная служба Сан-Диего в своем Twitter-аккаунте.

По данным спасательных служб, сразу после возгорания на корабле Bonhomme Richard произошел сильный взрыв. На месте происшествия работают пожарные бригады и спасатели.

Ранее на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадали три человека. Ущерб от инцидента оценивается в полмиллиарда рублей.

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