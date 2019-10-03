В Крыму загорелся военный корабль

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В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что «пожар начался в моторном отсеке, однако оказался не таким серьезным, как предполагалось сначала, и ранг пожара понизили с 4-го на 2-й». В настоящее время на корабле наблюдается сильное задымление. Пострадавших нет, а весь экипаж (46 человек) эвакуирован.

Согласно FLOT.com, Р-71 «Шуя» предназначен для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления противовоздушной обороны (ПВО) групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низколетящих средств воздушного нападения, прикрытия этих групп от атак легких сил противника. Корабль спущен на воду в сентябре 1983 года. В 2014 году Р-71 «Шуя» поставлен на ремонт на 13-й судоремонтных завод Черноморского флота (ЧФ) России.

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