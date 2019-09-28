Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на судовладельца.

«Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вести в погодных условиях, которые улучшаются», — сказал собеседник издания. По его словам, трое членов экипажа были спасены.

Об инциденте стало известно 26 сентября. Корабль пропал неподалеку от Мартиники (заморский департамент Франции). По словам заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, пока удалось найти трех человек, двое из которых украинцы.

Ранее СМИ сообщали о том, что на судне, которое направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов, находилось около десяти граждан Украины.

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