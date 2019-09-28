В Атлантике пропало судно с украинцами

Судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были украинские граждане, пропало во время шторма в Атлантическом океане. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает ТАСС в субботу, 28 сентября.

Об инциденте стало известно 26 сентября. Корабль пропал неподалеку от Мартиники (заморский департамент Франции). По словам Кирилича, пока удалось найти трех человек, двое из которых украинцы. Спасательная операция продолжается.

По информации издания «Украинская правда», на судне находилось около десяти граждан Украины.

Морской журнал SeafarersJournal пишет, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов, когда попало в циклон. По данным издания, на борту находились 14 человек.

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