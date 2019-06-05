Российский корабль случайно попал в территориальные воды Украины

Сухогруз из России случайно вошел в территориальные воды Украины. Об этом сообщается на странице Военно-морских сил ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что российское судно Melita, следовавшее из Астрахани в Констанцу, было вынуждено пересечь границу государств и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль из-за шторма. Морская охрана Госпогранслужбы Украины опросила экипаж корабля, однако не стала задерживать судно и направила его по безопасному маршруту к пункту назначения.

Уточняется, что украинская сторона учла обстоятельства нарушения и действовала согласно положениям Международной конвенции о территориальном море и Конвенции ООН по морскому праву.

Российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины после того, как они проигнорировали призывы прекратить опасное маневрирование. В результате были задержаны 24 моряка. Киев считает случившееся актом военной агрессии и призывает другие страны надавить на РФ. Москва подчеркивает, что украинские военнослужащие нарушили российские законы.

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