Горевший четыре дня военный корабль США потушили

Горевший в течение четырех дней универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard удалось потушить. Об этом заявил представитель ВМС США на пресс-конференции, передает USA Today.

Масштабы повреждений только предстоит оценить, позже будет решена и дальнейшая судьба корабля. Причина возгорания не называется, и расследование не начнется в полной мере, пока пожарные не подтвердят, что на судне не осталось опасных мест.

14 июля военные показали на видео, как загоревшееся судно тушат с вертолетов. Сообщается, что на его палубу вылили более 1500 ведер воды. Из-за температуры пламени, достигавшей тысячи градусов, пожарные работали посменно — им требовалось восстанавливаться после перегрева.

О мощном пожаре на десантнике сообщалось в ночь на 13 июля. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих.