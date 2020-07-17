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Горевший четыре дня военный корабль США потушили

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Фото: Twitter

Горевший в течение четырех дней универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard удалось потушить. Об этом заявил представитель ВМС США на пресс-конференции, передает USA Today.

Масштабы повреждений только предстоит оценить, позже будет решена и дальнейшая судьба корабля. Причина возгорания не называется, и расследование не начнется в полной мере, пока пожарные не подтвердят, что на судне не осталось опасных мест.

14 июля военные показали на видео, как загоревшееся судно тушат с вертолетов. Сообщается, что на его палубу вылили более 1500 ведер воды. Из-за температуры пламени, достигавшей тысячи градусов, пожарные работали посменно — им требовалось восстанавливаться после перегрева.

О мощном пожаре на десантнике сообщалось в ночь на 13 июля. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих.

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