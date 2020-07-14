Стало известно о пострадавших при пожаре на американском военном корабле

Стало известно число пострадавших из-за пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего. Их число сообщается в Twitter Тихоокеанского флота США.

59 пожарных, 36 военных моряков и 23 гражданских получили медицинскую помощь из-за легких повреждений, включая отравление дымом и перегрев. На момент публикации никто не оставался госпитализирован. Ранее сообщалось о 17 военных и четверых гражданских, оказавшихся в больнице в результате инцидента.

Ранее 14 июля военные показали на видео, как загоревшееся судно тушат с вертолетов.

Представитель командования американского флота рассказал, что взрыв, прогремевший на судне, был не причиной, а следствием начавшегося в трюме пожара. По его словам, на борту корабля находится «около миллиона галлонов топлива» (более 3,7 тысячи тонн), и пожарные пытаются не допустить его возгорания.

О мощном пожаре на десантнике сообщалось в ночь на 13 июля. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих.

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