Стали известны новые подробности пожара на американском корабле

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего может привести к тому, что судно сгорит до самой ватерлинии. Новые подробности стали известны от главы пожарной службы города Колина Стоуэлла (Colin Stowell), его цитирует CNN.

По его словам, пожар может продлиться несколько дней. Стоуэлл также считает, что взрыв на судне был следствием возгорания, начавшегося в трюме.

При этом представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек считает, что корабль сможет поплыть снова и его удастся починить, даже несмотря на пожар. «Он все равно был в ремонте. Так что мы просто вернемся к нему», — рассказал он.

17 моряков и четверо гражданских лиц, пострадавших в пожаре, находятся в местной больнице, их жизням ничто не угрожает. В основном они отравились продуктами горения.

О мощном пожаре на десантнике сообщалось в ночь на 13 июля. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих. С огнем борются 150 пожарных.

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