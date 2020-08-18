Китай заменит «дипломатию панд» на вакцину от коронавируса

Китай заменит «дипломатию панд» — привычный китайский подарок дружественным странам — на вакцину от коронавируса. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предполагается, что так Пекин хочет укрепить свое геополитическое положение в гонке за первенство. Вакцина от коронавируса поможет Китаю улучшить отношения с другими странами и заполучить их поддержку в противостоянии силам США в Южно-Китайском море.

Из шести разрабатываемых в мире препаратов на Китай приходится три — все они проходят финальные испытания. Россия владеет единственной официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. В связи с этим эксперты издания предположили, что Москва так же, как и Китай, начнет использовать подобный «инструмент геополитической выгоды».

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что национализм является фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса. «Действовать стратегически и глобально — на самом деле в интересах всякой страны. Никто не в безопасности, пока все не в безопасности», — объяснил он.