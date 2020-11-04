В Совфеде оценили идею ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

Идея о введении лимита в 10 тысяч рублей в сутки для пенсионеров выглядит трудно реализуемой. Таким образом ее оценил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, передает RT.

По его словам, подобная инициатива понятна, поскольку направлена на защиту интересов пенсионеров. «Люди старшего поколения попадают часто в такие ситуации, когда мошенники пользуются их желанием приобрести какой-то лекарственный препарат либо какое-нибудь чудесное медицинское изделие, помогающее от всех болезней», — пояснил Рязанский.

При этом он отметил, что не вполне ясно, как воплощать такую идею в жизнь. «Я себе не представляю, как можно разделить пенсионеров: работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, живущих с детьми, без детей, одиноких, определить возраст, когда, что называется, люди ещё могут принимать адекватные решения», — уточнил сенатор.

Он добавил, что более перспективным стало бы размещение объявлений с предупреждениями о мошенниках в подъездах жилых домов.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести суточный лимит в размере 10 тысяч рублей на банковские переводы с карт пенсионеров. По его мнению, подобная мера позволила бы защитить пожилых россиян от мошенников, которые активизировались в этом году.