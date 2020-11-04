В России предложили ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров

В России предложили ввести суточный лимит в размере 10 тысяч рублей на банковские переводы с карт пенсионеров. С инициативой ограничить сумму онлайн-платежей выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, пишет RT.

Он пояснил свое предложение, направленное на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной тем, что в текущем году телефонные мошенники активизировались. Они пытаются под разными предлогами получить доступ к счетам пожилых граждан или путем манипуляций заставляют их самостоятельно перевести деньги на чужие карты.

По мнению Курдесова, лимит в 10 тысяч рублей не позволит дистанционным способом единовременно украсть у пенсионеров крупную сумму средств.