В Госдуме прокомментировали идею ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ввести суточный лимит в размере 10 тысяч рублей на банковские переводы с карт пенсионеров. Своим мнением Бессараб поделилась с RT.

По ее мнению, такое ограничение на онлайн-переводы в первую очередь будет проблемой не для мошенников, которые не смогут единоразово украсть деньги с карты. Пострадают от этого пенсионеры, так как в случае надобности они не смогут перевести более крупную сумму средств.

Бессараб подчеркнула, что более эффективной мерой в проблеме с телефонными мошенниками может стать ужесточение наказания для преступников, обокравших пожилых граждан.

Ранее Курдесов предложил ограничить сумму онлайн-платежей пенсионеров. Он пояснил, что в текущем году телефонные мошенники активизировались. Они пытаются под разными предлогами получить доступ к счетам пожилых граждан или путем манипуляций заставляют их самостоятельно перевести деньги на чужие карты.