Совфед одобрил новый порядок назначения глав СВР и ФСБ

Совет Федерации одобрил конституционный закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 3 ноября.

Согласно документу, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по кандидатурам на эти должности с верхней палатой парламента. Сенаторы должны не позднее недельного срока проинформировать главу государства о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.

Кроме того, Совет Федерации сможет проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности руководителей силовых министерств — Минобороны, ФСБ, МЧС, а также Минюста и МИД.

Данные законодательные инициативы закрепляют новые положения Конституции, одобренные большинством россиян в ходе голосования. Внесение изменений в основной закон инициировал президент Владимир Путин.