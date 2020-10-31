Путин отправил в отставку первого заместителя главы Росгвардии

Генерал-полковник Сергей Ченчик отправлен в отставку с должности первого заместителя директора и начальника главного штаба Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает в субботу, 31 октября, РИА Новости.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в октябре Путин уволил первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, генерала армии Сергея Смирнова. Весной 2019 года стало известно, что он заработал за 2018 год больше всех в руководстве спецслужбы, став самым богатым генералом в ФСБ. Это следовало из опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера высших должностных лиц спецслужбы.

Доход Смирнова за этот период составил почти 84,7 миллиона рублей против 6,1 миллиона, задекларированных за 2017 год. В эту сумму также вошли деньги от продажи земельного участка.