Против уволенного Путиным генерала отказались возбуждать дело о вымогательстве

Против бывшего руководителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина, уволенного президентом Владимиром Путиным, отказались возбуждать уголовное дело о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

По его словам, по итогам доследственной проверки следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) вынесли постановление об отказе в привлечении Сорочкина к уголовной ответственности.

Генерала стали проверять по личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Были опрошены около десятка человек, включая самого Сорочкина и его дочь.

О преступлении заявил бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, находящийся под арестом по обвинению в хищениях и взяточничестве. Он написал явку с повинной, в которой обвинил Сорочкина, возглавлявшего на тот момент военное следствие, в вымогательстве у него взяток. В частности, в ней говорилось, что из средств фонда поддержки ЦСКА Барышев оплачивал форму для сотрудников следственных органов и их руководителей, а дочери Сорочкина субсидировал посещение фитнес-клуба.

Барышев утверждал, что вначале помогал развивать спорт в военном следствии, но затем был вынужден платить, чтобы из-за выявленных финансовых нарушений в ЦСКА не были возбуждены уголовные дела. Эти показания были переданы председателю СКР Бастрыкину.

22 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил Александра Сорочкина с военной службы.

Александр Сорочкин занимал должность зампреда Следственного комитета при прокуратуре России — руководителя военного следственного управления с декабря 2007 года. После образования самостоятельного федерального государственного органа в 2011 году был назначен зампредом СКР — руководителем Главного военного следственного управления. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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