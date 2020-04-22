Путин уволил заместителя главы Следственного комитета

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя главы Следственного комитета (СК) — руководителя Главного военного следственного управления генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Указ вступил в силу со дня его подписания — 22 апреля.
Александр Сорочкин занимал должность зампреда СК при прокуратуре РФ — руководителя военного следственного управления с декабря 2007 года. После образования самостоятельного федерального государственного органа в 2011 году был назначен зампредом СК РФ – руководителем Главного военного следственного управления. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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