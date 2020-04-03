Путин уволил губернатора Камчатки Владимира Илюхина, который ранее подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.

Временным руководителем края назначен глава правительства Якутии Владимир Солодов. Он прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов».

Об уходе губернатора Камчатского края стало известно накануне. На сайте областной администрации говорится, что это связано с переходом Илюхина на новую должность. Он возглавлял регион с 2011 года.

2 апреля об отставке также объявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По его словам, принимая решение об уходе с поста он опирался на «большие социологические исследования».

Позже в тот же день аналогичное заявление сделал глава Республики Коми Сергей Гапликов. Глава государства принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимира Уйбу.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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