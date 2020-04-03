Губернатор Камчатки подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Отмечается, что это связано с переходом губернатора на новую должность. Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который возглавлял регион с 2012 года, объявил об отставке. Он подчеркнул, что работал во благо области. По словам Орлова, принимая решение об уходе с поста он опирался на «большие социологические исследования». Позже аналогичное заявление сделал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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