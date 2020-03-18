Путин уволил стыдившегося за коллег замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег. Об этом сообщается на сайте ФСИН.

Максименко занимал должность с 2016 года и курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

Ранее СМИ сообщали о его желании уйти со службы. В ноябре 2019-го Максименко заявил журналистам, что больше не будет комментировать работу ведомства и подчиненных, обвиняемых в пытках заключенных. Он признался, что ему стыдно комментировать случаи, когда начальник колонии, который головой в унитаз окунает заключенного, получает повышение.

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