Бывший советник главы ФСИН решил засудить сына-контрразведчика ФСБ

Бывший советник ушедшего в отставку директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Евгений Матвеев решил засудить своего сына — сотрудника управления «Т» Федеральной службы безопасности России Дмитрия Матвеева, который сейчас проходит по делу о получении взятки. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Матвеев-старший подал в Пресненский суд Москвы иск, в котором требует взыскать со своего сына 20 тысяч долларов и 100 тысяч рублей, которые он ранее дал ему в долг.

Весной 2019 года Дмитрий Матвеев был задержан. Контрразведчика обвинили в том, что вместе со своим знакомым он выстроил систему поборов с желающих получить места в Управлении ведомственной охраны Министерства транспорта России, поскольку для занятия соответствующей должности нужно было получить одобрение управления «Т», которое как раз и курировал Матвеев-младший. Для приема на работу и продвижения по карьерной лестнице соискатели, по версии следствия, платили силовику от 150 до 300 тысяч рублей, утверждает «Росбалт».

Контрразведчика отправили в СИЗО, но позднее суд смягчил ему меру пресечения, установив не связанную с лишением свободы. Одним из доводов следствия на слушаниях об аресте было то, что Матвеев является родственником высокопоставленного сотрудника ФСБ России — Евгения Матвеева, который позднее перешел во ФСИН и стал советником директора службы. Сам Матвеев-младший утверждал, что стал «жертвой воин спецслужб» и не признал свою вину.

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По информации «Росбалта», в период ареста Дмитрия Матвеева ФСБ России вела различные мероприятия в отношении сотрудников ФСИН. По словам обвиняемого, их целью была отставка Геннадия Корниенко. Как утверждает издание со ссылкой на источник, арест сына Матвеева-старшего очень сильно «бил» по директору ФСИН.

Будучи на свободе, Матвеев-младший заявлял отцу, что пострадал из-за него, но такие разговоры не нравились его отцу, и между родственниками стали возникать конфликты. После очередного скандала Евгений Матвеев разозлился на сына и подал против него иск на крупную сумму.

3 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы ФСИН Геннадия Корниенко. Информация об его отставке появилась еще 1 октября. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет — это предельный возраст нахождения на службе.

Новым директором ФСИН стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Он окончил академию ФСБ и начинал службу с обычного оперуполномоченного, в дальнейшем служил в контрразведке. Затем возглавлял УФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю и запомнился жестким и решительным стилем работы.

На счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова. Гайзера в итоге приговорили к 11 годам колонии строгого режима, Протопопова — к 7 годам колонии строгого режима.

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