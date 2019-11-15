Замглавы ФСИН признался в желании провалиться под землю от стыда

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко больше не будет комментировать работу ведомства и подчиненных, обвиняемых в пытках заключенных, из-за стыда, испытываемого им. Об этом он сам заявил изданию «Говорит Москва».

Максименко рекомендовал СМИ отныне направлять запросы в пресс-службу тюремного ведомства, объяснив, что во ФСИН приняли решение об изменении формата работы с прессой.

Замглавы ФСИН признался, что ему стыдно комментировать случаи, когда начальник колонии, который головой в унитаз окунает заключенного, получает повышение. Назвав подобное «стыдищем», от которого «хочется провалится под землю», Максименко заявил, что «бумага все стерпит», так что теперь ведомство будет отвечать на любой вопрос СМИ с уважением, письменно, в течение семи дней.

При этом он пообещал, что ФСИН останется открытым для прессы.

8 октября сообщалось, что директором ФСИН России назначен Александр Калашников, который прежде руководил управлением ФСБ по Красноярскому краю.

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