Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы

В России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

По его словам, ведомству необходимо обеспечить для заключенных условия, которые соответствуют и мировым, и российским стандартам. «Поэтому мы во взаимодействии с субъектами России будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, тюремные помещения», — сказал он.

Также Калашников рассказал о планах создания новых исправительных центров, где заключенные смогут работать, выплачивая долги жертвам преступлений.

Александр Калашников был назначен директором ФСИН России 8 октября. Ранее он руководил управлением ФСБ по Красноярскому краю. 3 октября стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе директора ФСИН Геннадия Корниенко. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет — это предельный возраст нахождения на службе.

28 октября бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева рассказала о предложении столичного бизнес-сообщества первые частные следственные изоляторы, в которых будут содержать граждан, обвиняемых по предпринимательским статьям.

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