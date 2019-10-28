Бизнесмены предложили построить СИЗО для самих себя

В Москве могут появиться первые частные следственные изоляторы, в которых будут содержать граждан, обвиняемых по предпринимательским статьям. О таком предложении столичного бизнес-сообщества рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, передает ТАСС.

Идею в настоящее время изучает рабочая группа. Она намерена подготовить законопроект и внести его в Госдуму. Как отметил глава группы, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков, инициативу поддерживают отдельные депутаты и руководители в структурах уголовно-исполнительной системы.

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Минеева подтвердила, что предприниматели готовы дать деньги на изоляторы по схеме государственно-частного партнерства.

По словам бизнес-омбудсмена, причиной для такой инициативы стали «сложные условия пребывания» в СИЗО, на которые пожаловались предприниматели. Их беспокоит питание, медицинское обслуживание, санитарные условия и другие вопросы.

Член ОНК, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи не исключил, что в частных СИЗО можно содержать всех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях. В противном случае, полагает он, общество будет воспринимать такие учреждения негативно. В свою очередь член Общественного совета при ФСИН России Антон Цветков выступил против таких СИЗО, предположив, что владельцы учреждений будут заинтересованы в их заполнении.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов создание частных СИЗО поддержал, хотя и признал, что общество скорее будет воспринимать их как «удобную гостиницу для богатых».

В ходе последней прямой линии президент России Владимир Путин признал, что российских бизнесменов необоснованно часто отправляют в СИЗО, и предложил судьям подумать об избрании другой меры пресечения. Глава государства напомнил, что существуют подписка о невыезде, домашний арест и залог.

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