Путин вступился за арестованных богачей

Российским судам следует чаще избирать в отношении обвиняемых бизнесменов меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, заявил в ходе прямой линии с населением президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале «России 24».

«Нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений», — сказал президент, отвечая на вопрос общественного бизнес-омбудсмена Александра Хуруджи о растущем числе предпринимателей, отправляемых судами в СИЗО по обвинениям в экономических преступлениях.

Также глава государства поддержал предложение Хуруджи более широко применять к предпринимателям залог в качестве обеспечительной меры в ходе судебного разбирательства.

«Можно и даже нужно, наряду с домашним арестом, наряду с подпиской о невыезде. Все это нужно шире использовать, я согласен. Но полностью исключить арест — я понимаю так, что вы и не ставите этот вопрос — полностью исключить тоже нельзя. Потому что если богатый человек будет бесконечно откупаться, то нам рядовые граждане, которые слушают сейчас, скажут: "Если он богатый, ему все можно? Откупился, деньги отдал и ушел от ответственности". Этого тоже нельзя допустить. Во всем должна быть мера», — заключил президент.

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