Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов

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Зиявудин Магомедов (слева)

Владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в растрате и мошенничестве, предложил построить спортзал в СИЗО «Лефортово», где содержится в ожидании суда, за свой счет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

По словам правозащитника, Магомедов пожаловался руководству СИЗО на отсутствие возможности заниматься спортом, несмотря на наличие в изоляторе двух спортзалов. Бизнесмен посетовал, что не может обеспечить необходимую нагрузку на спину в условиях камеры.

Также он выразил готовность построить и оборудовать в изоляторе спортзал за собственный счет, с использованием материалов, оставшихся после реализации одного из проектов «Суммы». Согласно плану бизнесмена, пользоваться залом смогут все арестанты.

Идею Магомедова уже поддержали другие известные фигуранты уголовных дел, в том числе бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов и бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов. Причем последний, по словам правозащитников, игнорировал просьбы о строительстве спортзала в бытность чиновником.

Зиявудин Магомедов вместе с братом Магомедом обвиняются в создании преступного сообщества, хищениях в особо крупном размере и мошенничестве на общую сумму 11 миллиардов рублей. Самые известные эпизоды связаны со строительством двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года: «Газпром-арены» в Санкт-Петербурге и стадиона в Калининграде.

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