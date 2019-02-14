Опальный олигарх выставил на продажу личный самолет

Миллиардер Зиявудин Магомедов, проходящий по делам о мошенничестве и растрате, решил продать частный самолет Gulfstream G650, пишет Forbes. Соответствующее объявление размещено на сайте компании-производителя транспортного средства.

Изданию удалось выяснить, что речь идет именно о бизнес-джете, принадлежащем Магомедову, который в настоящее время находится в СИЗО. В прошлом году после задержания бизнесмена следователь Николай Будило сообщил, что самолету удалось покинуть Россию вопреки наложенному на имущество Магомедова аресту. При этом его точное местонахождение не называлось.

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В объявлении отмечается, что самолет был введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года и с тех пор совершил 301 полет, налетав в общей сложности 816 часов. Бизнес-джет способен принять на борт 17 человек и оценивается в 53,9 миллиона долларов. По разным оценкам, стоимость его эксплуатации может составить от трех до шести миллионов долларов в год. В настоящий момент самолет зарегистрирован на мальтийскую компанию.

Зиявудин Магомедов является собственником крупного холдинга «Сумма». Среди его активов и инвестиций Новороссийский морской торговый порт, Объединенная зерновая компания, проекты в сфере недвижимости и доля в проекте Илона Маска по созданию инновационного транспортного средства Hyperloop One.

В марте прошлого года он вместе с братом Магомедом Магомедовым был задержан. Впоследствии им было предъявлено обвинение по трем статьям: «создание преступного сообщества», «мошенничество» и «растрата». Совокупный ущерб оценивается в 2,8 миллиарда рублей.

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