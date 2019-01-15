Дело о вымогательстве журналистов у братьев Магомедовых из «Суммы» закрыли

Полиция прекратила расследование уголовного дела бывшего гендиректора издательской компании «ИДР-Формат» Евгения Фельдмана и заместителя главного редактора входившего в нее журнала «Компания» Андрея Красавина, обвинявшихся в вымогательстве 200 тысяч долларов у руководства группы «Сумма». Об этом во вторник, 15 января, пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие продолжалось почти два года, но только сейчас принято решение об отсутствии в действиях фигурантов состава преступления. В постановлении следователь сослался на результаты лингвистической экспертизы, которая была завершена в конце лета 2018 года.

Эксперты изучили записи разговоров Фельдмана и Красавина с советником президента «Суммы» Константином Паниным. Следствие расценивало эти переговоры как основное доказательство факта вымогательства журналистами, теперь же специалисты пришли к выводу, что в них «отсутствуют лингвистические признаки побуждения» со стороны Красавина и Фельдмана к передаче денег, «в том числе выраженного в форме требования, совмещенного с угрозами».

Одновременно с прекращением уголовного дела следователь отменил Фельдману и Красавину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Они имеют право на реабилитацию.

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Уголовное дело о вымогательстве было возбуждено 1 марта 2017 года после обращения в полицию представителя группы «Сумма». Он сообщил, что в журнале «Компания» вышла статья с негативной оценкой деятельности Зиявудина Магомедова и его структур. Позже журналисты якобы выдвинули требования о выплате денег, обещая не публиковать новые негативные статьи.

Фельдмана и Красавина поместили под домашний арест. Оба они свою вину полностью отрицали. После того, как прокуратура вернула дело на дополнительное расследование, журналистов освободили под подписку о невыезде,

В настоящее время совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Сумма похищенных бюджетных средств оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.

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