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Титов вступился за находящегося под следствием руководителя «Т-Платформы»

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Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с просьбой дать поручение провести проверку обоснованности уголовного преследования генерального директора и акционера компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, находящегося в данный момент под следствием по делу о подстрекательстве должностного лица к злоупотреблениям при реализации контракта на поставку МВД крупной партии компьютеров. Предполагаемый ущерб оценивается в сумму около 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

По мнению Бориса Титова, контракт, в законности которого усомнилось следствие, заключался в соответствии с законодательством, а также считает, что действия Опанасенко были неправильно квалифицированы, что сделало возможным арест последнего. Бизнес-омбудсмен сомневается также в обоснованности выводов экспертизы, проведенной следствием.

«С указанными доводами следствия невозможно согласиться», — говорится в письме Бориса Титова. «Так как план закупок рабочих станций на микропроцессора "Байкал-Т1" для нужд МФД РФ определен планом гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу, утвержденным 24 мая 2016 года председателем правительства РФ. Государственные контракты между АО "Т-Платформы" и МВД России на поставку указанного оборудования заключены в результате проведения электронных аукционов. Таким образом, Опанасенко не мог склонить Александрова к совершению преступления, так как последний не мог повлиять на результаты электронных аукционов, фактически проведенных на основании решения правительства РФ», — подчеркивает бизнес-омбудсмен.

В своем обращении Титов также назвал Опанасенко «российским Джобсом». «Компьютеры, которые строят "Т-Платформы", входят в топ самых мощных суперкомпьютеров мира», — отметил он. «Что делают другие государства для поддержки такого бизнеса? Обеспечивают гранты, налоговые льготы, широкие возможности внедрения позитивного опыта для развития IT-индустрии. Что делают у нас? Возбуждают уголовное дело и сажают под арест», — посетовал Борис Титов.

На необходимости изменения меры пресечения, избранной в отношении Опанасенко, настаивает также адвокат Анатолий Кучерена. «Против оставления Всеволода Опанасенко под стражей высказался даже представитель прокуратуры на заседании по определению меры пресечения. Никаких оснований для содержания Опанасенко в СИЗО обстоятельства дела не дают», — считает юрист.

В поддержку предпринимателя и против его ареста также неоднократно высказывались Борис Титов, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, адвокат Анатолий Кучерена, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи и многие другие.

На днях состоится заседание Басманного суда по продлению выбранной меры пресечения в отношении Всеволода Опанасенко. Ему могут продлить арест еще на 3 месяца или выпустить на свободу.

Уголовное дело против Всеволода Опанасенко было возбуждено в марте 2019 года. Следственный комитет заинтересовал контракт на 357 миллионов рублей, заключенный между МВД и «Т-Платформы» в ноябре 2016 года, согласно которому ведомство должно было получить 9348 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1». Оборудование планировалось использовать в том числе для проведения теоретических экзаменов на право управления автомобилем в составе Федеральной информационной системы ГИБДД. В комплект поставки должны были входить терминал с российским процессором, монитор, клавиатура и мышь. Новым оборудованием планировалось оснастить полицейские подразделения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и Ростова-на-Дону.

По версии следователей, Опанасенко убедил начальника управления связи Департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александра Александрова использовать собственное служебное положение для обеспечения преференций его компании в тендере на поставку техники подразделениям МВД. В то время, как решение о госзаказе принималось на уровне правительства РФ.

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