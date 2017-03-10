Ветеран АТО ударил в нос украинского генерала из-за «колорадской» ленты

Видео: Максим Опанасенко / Facebook

Ветеран вооруженного конфликта в Донбассе Дмитрий Резниченко в ходе заседания Общественного совета при Министерстве обороны Украины ударил головой в нос генерал-полковника запаса Виктора Палия. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал журналист Максим Опанасенко.

Журналист Роман Синицын на своей странице в Facebook объяснил, что возмущение ветерана АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны) вызвала деятельность общественного совета Минобороны. «Они на бюджетные деньги устраивают пророссийские "ватные" мероприятия, срежиссированые в Москве. Когда речь зашла о георгиевских лентах, то дед стал на амбразуру и начали вопить: "это почетно", "кто дал вам право называть их колорадскими". В результате ветеран разбил Палию [лицо]», — объяснил Синицын.

Стычка продолжилась после окончания заседания. Согласно видео, которое опубликовал волонтер Максим Диженко, в кулуарах уже Резниченко получил удар кулаком в лицо от неизвестного. Дижечко добавил, что в ходе заседания обсуждалась возможность проведения в Киеве акции «Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, несут в руках фотографии своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.