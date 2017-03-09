День рождения Тараса Шевченко отметили дракой у его могилы

В годовщину празднования дня рождения Тараса Шевченко на могиле украинского поэта в городе Каневе произошли столкновения между активистами националистических движения «Гражданский корпус "Азова"» и партии «Свобода» и членами партии «Украинский выбор». Об этом в четверг, 9 марта, сообщает украинское издание «Вести».

Несколько десятков представителей «Украинского выбора» попытались пройти к могиле Шевченко, однако активисты националистических организаций заблокировали им дорогу, выкрикивая: «Долой!» На видео запечатлен момент, когда националисты не пускают оппонентов к месту захоронения поэта. Как отмечает издание, члены «Украинского выбора» в течение получаса пытались прорвать ряды радикалов, применявших физическую силу, и в результате были вынуждены отступить.