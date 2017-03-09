Порошенко рассказал о собирающихся у памятников Шевченко в Крыму украинцах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, украинские патриоты в Крыму соберутся у памятников поэту. Об этом глава государства сказал в четверг, 9 марта, на церемонии вручения Шевченковской премии, передает «Гордон».

Он заявил, что во время «Крымской весны» жители полуострова, желавшие остаться гражданами Украины, собирались у монументов Шевченко. «А промосковские и московские батраки и агенты — у памятников советскому вождю Владимиру Ленину», — добавил Порошенко.

Украинский президент заявил, что и сегодня в российском Крыму «найдутся смельчаки-патриоты, которые на оккупированной территории придут» к памятникам Шевченко.

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В тот же день депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко выразил желание обменять монумент русского полководца Александра Суворова, который планируют демонтировать в Киеве, на какой-либо установленный в Крыму памятник, в том числе и посвященный Тарасу Шевченко.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Эти события получили название «Крымская весна». Киев не признает результаты плебисцита. В Москве отмечают, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и указывают на то, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

Премия имени Шевченко вручается деятелям украинской культуры 9 марта — в день рождения поэта. Живший в XIX веке Тарас Шевченко считается основоположником современной украинской литературы.