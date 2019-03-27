Единственного поставщика российских компьютеров МВД задержали за злоупотребления

Следователи возбудили уголовное дело против владельца компаний «Т-Платформы» и «Байкал Электроникс» Всеволода Опанасенко, являющегося единственным поставщиком компьютеров для нужд МВД. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Опанасенко задержали. Вечером 26 марта в Басманный суд Москвы следователь направил ходатайство об избрании меры пресечения предпринимателю в виде содержания под стражей.

По данным издания, в 2018 году компания Опанасенко заключила с МВД госконтракт на сумму 357 миллионов рублей, предусматривающий поставку почти 10 тысяч компьютеров. Часть техники предназначалась для структур ГИБДД, принимающих экзамены на водительские права.

«Т-Платформы» занимаются производством суперкомпьютеров, систем хранения данных и другой вычислительной техники. Ее дочернее предприятие — «Байкал Электроникс» — разработало процессор «Байкал-Т1».

В декабре 2017 года сообщалось, что МВД России отказалось от закупок российских компьютеров, работающих на процессорах «Байкал-Т1» от «Т-Платформы». Как писали «Ведомости», полиции было поставлено всего 1837 компьютеров на 71 миллион рублей, от остальных компьютеров ведомство отказалось. Поставки сорвались из-за того, что министерство задержало аванс и не дало компании информацию, необходимую для выполнения контракта, объяснили в компании «Т-Платформы».

Отказ от закупки компьютеров с российским процессором связали с арестом главного конструктора МВД Андрея Нечаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Именно он продвигал идею перевода ведомства на отечественное оборудование.

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