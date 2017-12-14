Полицейские отказались от российских компьютеров

Министерство внутренних дел (МВД) России отказалось от закупок российских компьютеров, работающих на процессорах «Байкал-Т1». Об этом в четверг, 14 декабря, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Технику планировалось использовать для приема теоретической части экзамена на водительские права. МВД собиралось приобрести 9348 компьютеров на 357 миллионов рублей. Конкурс на поставку выиграла компания «Т-платформы», связанная с «Байкал электроникс», разработавшей одноименный процессор.

Однако в итоге МВД было поставлено всего 1837 компьютеров на 71 миллион рублей. От остальных компьютеров ведомство отказалось, отмечает издание.

Поставки сорвались из-за того, что министерство задержало аванс и не дало компании информации, нужной для выполнения контракта, сообщила представитель «Т-платформ» Елена Чуракова. Компания пыталась через суд добиться, чтобы МВД расплатилось за оставшиеся компьютеры, но иск был отклонен.

Отказ от закупки компьютеров с российским процессором может быть связан с арестом главного конструктора МВД Андрея Нечаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, отметил собеседник издания. Нечаев продвигал идею перевода МВД на оборудование на базе отечественной электроники.

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