По делу о хищениях в МВД задержан третий обвиняемый

По делу о хищениях в экспертно-криминалистическом управлении МВД России задержан третий фигурант — предприниматель Сергей Нарутов. Об этом в среду, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что Нарутов является учредителем трех фирм, специализирующихся на поставках криминалистической техники и специальных средств. Именно эти фирмы в разное время оказывались победителями конкурсов, проводимых МВД России для нужд федерального ЭКЦ и его региональных подразделений.

«В офисах фирм на улице Островитянова и на Университетском проспекте проведены обыски, изъята бухгалтерская документация и компьютеры, получены доказательства сговора двух руководителей ЭКЦ и предпринимателя» — уточнил источник.

В свою очередь в Следственном комитете России корреспонденту «Ленты.ру» рассказали, что 6 декабря всем фигурантам дела были предъявлены обвинения

«Обвинения по статье "мошенничество в особо крупном размере" сегодня предъявлены бывшему начальнику экспертно-криминалистическому центру МВД РФ генерал-лейтенанту полиции Петру Гришину, его заместителю полковнику Олегу Мазуру, а так же предпринимателю Сергею Нарутову. В настоящее время следствие располагает данными о том, что все трое похитили

более чем 80 миллионов рублей из бюджета, путем заключения государственных контрактов по завышенным ценам. Речт идет о закупке оборудования для региональных экспертных подразделений», — сообщила официальный представитель СКР.

Петр Гришин и Олег Мазур были задержаны накануне, в здании ЭКЦ на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве прошли обыски. Ранее о задержании предпринимателя ничего не сообщалось.