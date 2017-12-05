Главного криминалиста МВД России заподозрили в мошенничестве

В отношении начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом во вторник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Гришина и Мазура заподозрили в трех эпизодах хищения бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.

«По версии следствия, они обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В пресс-службе МВД России добавили, что генерал-лейтенант полиции Петр Гришин уже подал рапорт об освобождении от занимаемой должности.

27 октября стало известно, что заместитель главы МВД Александр Махонов ушел в отставку после коррупционного скандала с подчиненным. Начальника учреждения «Специальная техника и связь МВД» Андрея Нечаева задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.