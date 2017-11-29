Полиция задержала подозреваемых в хищении более 300 миллионов у «дочки» «Роснефти»

Сотрудники полиции задержали нескольких бывших работников компании «Роснефть» и одного из ее дочерних предприятий по подозрению в хищении более 300 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе МВД, поступившем в редакцию Ленты.ру.

Было установлено, что злоумышленники подделали документы, вследствие чего у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 миллиарда рублей. После этого преступники перечислили на расчетный счет подставной фирмы более 300 миллионов рублей и обналичили деньги.

Преступную схему раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с управлением по борьбе с коррупцией по Москве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые заключены под стражу, им предъявлены обвинения.