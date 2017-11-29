Эксперты усомнились в искренности Улюкаева

Показания бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов, выглядят неправдоподобно, заявили «Ленте.ру» эксперты.

Политолог, гендиректор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков назвал «очевидным для всех» тот факт, что Улюкаев «брал именно значительную сумму денег».

«Защита Улюкаева ссылается на то, что все сказано было очень неконкретно. Но мог ли [глава «Роснефти»] Игорь Сечин сказать конкретнее? Маловероятно, чтобы было прямо сказано: "Вот тебе деньги, которые ты хотел от меня получить". Ну, понятно, что когда-то цифра прямо прозвучала или, возможно, ее писали на бумаге, опасаясь прослушивания. Словом, по правилам игры не положено говорить прямо о деньгах и называть сумму», — сказал он.

О том, что показания Улюкаева в суде выглядят неправдоподобно также заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин: «Сложно представить себе, что федеральный министр полезет под елку за сумкой с элитным вином весом в 20 килограмм, которая, к тому же, закрыта на замок, и явно набита бумажными изделиями (и уж, наверное, не газетными вырезками о приватизационных сделках)».

«Можно, конечно, косить под дурачка, но неужели, кто-нибудь, и правда, поверит, что Алексей Валентинович [Улюкаев] невозмутимо, без лишних вопросов примет ключ от сумки с подарочным вином и даже не поблагодарит дарителя. Это же просто анекдот какой-то! Сравнивать сумку с жидкостью и сумку с купюрами вообще довольно странно, и спутать их очень сложно.После этого Улюкаев спокойно выслушает рассказ Сечина о том, как он закрутился, выполняя поручение и собирая нужные объемы…», — добавил он.

Мухин также усомнился в утверждениях, что Улюкаев воспринял слова Сечина как доклад о сделке по приватизации «Роснефти». «Хотелось бы напомнить, что "объемы" по этой сделке были выплачены в бюджет только через месяц после визита Улюкаева в "Роснефть", а саму сделку с консорциумом иностранных инвесторов "Роснефтегаз" заключил лишь через три недели. В общем, объяснение экс-министра явно не выдерживает критики. Если же смотреть на ситуацию здраво, все становится предельно ясно: Улюкаев знает, зачем он приехал к Сечину, у него не вызывает удивления, что сумка с деньгами стоит в сторонке, что Сечин не передает ему ее лично в руки, как это было бы в случае с обычным подарком, что к ней прилагается ключ», — пояснил Мухин. Он добавил, что фразу Сечина бывший министр также «очень хорошо понимает».

«А как еще должен был изъясняться Сечин: Вот тебе, Леша, взятка, о которой мы договорились на Гоа. Два лимона, как ты и просил?», — подвел итог политолог.

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На заседании 27 ноября Улюкаев рассказал, что Сечин несколько раз приезжал к нему с объемными сумками, в которых находились подарки. Он считал это «нормой делового этикета», потому очередной презент не вызвал у него подозрения. По его словам, в одну из предыдущих встреч глава «Роснефти» обещал угостить министра «превосходным вином», которого тот «никогда не пробовал», поэтому он был уверен, что в сумке находится обещанный алкоголь. В ходе судебного процесса выяснилось, что сумка с деньгами, переданная Улюкаеву, весила около 22 килограммов.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у «Роснефти». При задержании у министра была большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов.