Главу Роспромбанка обвинили в мошенничестве на 756 миллионов рублей

Президента Роспромбанка Сергея Салогубова арестовали по обвинению в хищении 756 миллионов рублей у кредитной организации. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

По данным следствия, в 2016 году банк и некое физическое лицо, объявленное в розыск, заключили восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи недвижимости на общую сумму более 400 миллионов рублей.

«В качестве оплаты по этим договорам физическим лицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более миллиарда рублей, однако участник сделки согласился продать его за 756 миллионов рублей. С учетом того, что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 миллиона рублей физическое лицо получило от банка наличными деньгами», — говорится в сообщении СК.

Позже выяснилось, что действительная стоимость участка составляла 90 миллионов рублей. Роспромбанк понес ущерб на сумму 756 млиллионов рублей.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

У московского Роспромбанка отозвали лицензию в сентябре 2016 года. По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. По величине активов Роспромбанк занимал 323-е место в банковской системе России.