В регионах из-за кибератаки управления ГИБДД прекратили выдавать права

В ряде российских регионов перестала работать система выдачи водительских удостоверений. Сбой произошел из-за кибератаки на компьютеры МВД, совершенной накануне вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Система по выдаче прав ГИБДД также подверглась вирусной атаке накануне вечером. Из-за этого не работает система выдачи водительских прав. В настоящее время специалисты решают эту проблему в ряде регионов», — рассказал источник.

В частности, о временной приостановке оказания госуслуг из-за кибератаки 13 мая сообщило Управление ГИБДД Пермского края.

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Воронежской ГИБДД, по данным «Вести Воронеж», также заявили о невозможности осуществлять госуслуги по регистрации транспорта, замене и выдаче удостоверений, а также принимать экзамены.

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На официальном сайте УГИБДД по Брянской области днем ранее, 12 мая, появилось сообщение, что госуслуги во всех отделениях МРЭО временно не оказываются по техническим причинам.

О временной приостановке работы всех подразделений МРЭО Пензенской области по техническим причинам с 13 мая сообщила на сайте региональная Госавтоинспекция. Аналогичная ситуация в Свердловской и Тюменской областях.

Ранее, 12 мая, МВД России зафиксировало кибератаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. В сообщении министерства отмечалось, что «серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус»».

В этот день вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry), заразил десятки тысяч компьютеров в 74 государствах мира. Он шифрует информацию на устройстве и требует заплатить выкуп. Сначала вирус парализовал работу британских больниц и испанских компаний, а затем добрался до России. Эксперты называют эту атаку самой массовой в истории.

Британская газета The Telegraph предположила, что за атакой стоит хакерская группировка Shadow Brokers, якобы связанная с Россией.