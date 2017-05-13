The Telegraph увидела российский след во всемирной атаке вируса-вымогателя

Британская газета The Telegraph предполагает, что за хакерской атакой, которая 12 мая поразила десятки тысяч компьютеров во всем мире, стоит группировка Shadow Brokers. При этом издание пишет, что действия злоумышленников якобы указывают на то, что она может иметь связь с Россией и мстить за удары США по Сирии.

Так, по данным газеты, 8 апреля хакеры на одном из малоизвестных сайтов опубликовали послание президенту США Дональду Трампу, в котором критиковали его за ракетный удар по Сирии. «Shadow Brokers голосовали за вас. Shadow Brokers поддерживали вас. Shadow Brokers теряют веру в вас», — приводит газета выдержку из сообщения.

Спустя шесть дней киберпреступники рассказали, что похитили у американского правительственного агентства «кибероружие», благодаря которому получили беспрецедентный доступ к компьютерам, работающим на Microsoft Windows, отмечает The Telegraph.

«Некоторые эксперты считают, что последовательность действий указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством», — говорится в материале.

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12 мая вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry), заразил десятки тысяч компьютеров в 74 государствах мира. Он шифрует информацию на компьютере и требует заплатить выкуп. Эксперты называют эту атаку самой массовой в истории.

Сначала вирус парализовал работу британских больниц и испанских компаний, а позднее добрался до России, атаковав в том числе региональные управления МВД, Следственного комитета и сотового оператора «Мегафон». Позднее в министерстве и СК заявили, что зафиксировали атаку, однако заражения серверов не произошло.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который сейчас проживает в России, обвинил ведомство в косвенной причастности к этой атаке. По его словам, именно в АНБ были созданы хакерские инструменты, благодаря которым ее удалось осуществить.