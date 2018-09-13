Компьютерная сеть МВД оказалась под угрозой

Федеральная антимонопольная служба России остановила закупку МВД более 30 тысяч компьютеров с операционной системой Windows 7 на сумму более чем 1 миллиард рублей. Как сообщает «Фонтанка», ведомству было предписано устранить нарушения в документации.

ФАС поручила МВД обосновать выбор Windows 7. Переписать аукционную документацию необходимо до 24 октября этого года.

В решении ФАС указано, что в обосновании МВД не названы конкретные характеристики, по которым операционные системы из реестра разрешенных к использованию не соответствуют нуждам министерства.

По словам активиста московского народного фронта и председателя организации «СТОПкартель» Александра Кулакова, подавшего жалобу на ведомство, в документации закупки должным образом не обоснован выбор операционной системы. Как заметил Кулаков, нельзя допустить, чтобы при введении новых санкций США о запрете использования программ корпорации Microsoft вся компьютерная сеть МВД и ПК сотрудников оказались парализованы.

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«Президент РФ не зря говорил о необходимости импортозамещения иностранного софта отечественным... так почему же в МВД не думают об этом и продолжают закупать иностранный софт?» — спрашивает Кулаков. Он напомнил, что есть уже российские аналоги операционных систем, которые могут использовать отечественные госструктуры, не опасаясь санкций.

Активист сообщил, что при подготовке жалобы в ФАС он руководствовался постановлением федерального правительства «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно постановлению, иностранные системы можно использовать только в случае, если невозможно использовать российский аналог. При этом надо указать конкретные причины, по которым нельзя исполнить постановление.

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