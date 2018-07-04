В МВД задумались о замене юристов искусственным интеллектом

МВД России ведет активную работу по разработке специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме будет искать пробелы и противоречия в законах, фактически выполняя функции юристов. Открытый конкурс на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы размещен на портале госзакупок.

Организатор конкурса — научно-производственное объединение «Спецтехника и связь». Судя по техническому заданию, речь идет о разработке требований к программному обеспечению для правовой службы МВД России, а также для оперативных подразделений полиции. Стартовая цена лота составляет почти девять миллионов рублей,

Готовое программное обеспечение должно, среди прочего, в автоматическом режиме находить пробелы и противоречия в законах и подзаконных актах (как федеральных, так и региональных), искать дублирующие друг друга документы и проверять соответствие терминов в разных государственных и муниципальных бумагах.

Кроме того, компьютеры должны автоматически находить коррупциогенные факторы в нормативно-правовой базе — то есть те пункты, исполнение которых зависит от личности чиновника и в обычном режиме проконтролировано быть не может.

По мнению специалистов, опрошенных «Лентой.ру», сформулированные в лоте задачи являются очередным шагом к созданию узкоспециализированного искусственного интеллекта. Такие работы ведутся уже несколько лет российскими компаниями в интересах как судов, так и правоохранительных органов. Само по себе появление лота на сайте «Госзакупки» свидетельствует о прорыве в разработках ИИ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!