В МВД заметили рост числа зависимых от психостимуляторов россиян

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в последние годы в России отмечаются новые тенденции в структуре рынка торговли наркотиками, растет число пациентов, зависимых от психостимуляторов. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает ТАСС.

«В последние годы наметились новые тенденции, повлекшие изменение структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой "синтетики". Только в минувшем году ее доля увеличилась более чем на четверть. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов», — отметил Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

20 сентября 2017 года стало известно, что лидер Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер», член Общественной палаты Дмитрий Носов призвал вернуть наркоторговлю из сети на улицы, отметив, что ловить преступников в виртуальном пространстве очень сложно.

19 сентября 2017 года стало известно, что в результате спецоперации МВД России была ликвидирована крупнейшая анонимная площадка RAMP, специализировавшаяся на торговле запрещенными психоактивными веществами на территории России.

С 2012 года RAMP (Russian Anonymous Marketplace) был онлайн-каталогом наркотических средств со встроенной системой моментальных магазинов, принимающих к оплате биткоины. RAMP работал с помощью браузера Tor, а товар распространялся через закладки на территории более чем 120 городов России и стран СНГ.

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