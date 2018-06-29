Глава МВД наградил иностранных полицейских за помощь на ЧМ-2018

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил ведомственные медали сотрудникам полиции зарубежных стран-участниц чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу, 29 июня, «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель ведомства.

Колокольцев отметил, что совместные патрулирования российских и зарубежных полицейских и их разъяснительные беседы с иностранцами имели большой профилактический эффект.

«Офицеры связи и споттеры [иностранные полицейские] при взаимодействии с сотрудниками МВД России показали высокий уровень профессионализма и ответственности», — подчеркнул глава ведомства и вручил им медали «За укрепление международного полицейского сотрудничества». Всего к награде представлены 139 сотрудников правоохранительных органов зарубежных стран.

Центр международного полицейского сотрудничества на базе открылся 12 июня на базе ведомственного Всероссийского института повышения квалификации (ВИПК). Он работает на время проведения ЧМ-2018 и помогает в координации совместной работы российских и иностранных полицейских по обеспечению общественного порядка в городах-организаторах турнира.

26 июня Владимир Колокольцев сообщил, что в последние годы в России отмечаются новые тенденции в структуре рынка торговли наркотиками, растет число пациентов, зависимых от психостимуляторов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!