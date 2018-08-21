Вырывавшую ногти у пациентов педикюршу попытались остановить

Специалисты по педикюру запустили в соцсетях акцию #стопдзык, направленную против Елены Дзык, которая, как они утверждают, обманом вырывает ногти у пациентов.

Хештег запустили участницы семинаров Дзык, которые заплатили за участие в них от 10 до 50 тысяч рублей. Одна из них, дерматолог Светлана Опанасенко, заявила телеканалу «Дождь», что, вернувшись с такого мероприятия, написала заявление в прокуратуру. На нее произвело впечатление, как Дзык извлекла у участника семинара ногтевые пластины и «кромсала все подряд по своему разумению».

«По окончании процедуры она обмотала стопы пеленкой и сказала: "Пусть стекает два-три часа". В голове била ключом только одна мысль: бежать отсюда быстрее и как можно дальше», — заявила Опанасенко. По ее словам, специалист объясняла необходимость удаления ногтей тем, что под ними скапливаются бактерии, способные вызвать опасные заболевания. В финале семинара женщина показала ученицам видео о ветеране войны, которому Дзык удалила все 10 ногтевых пластин, утверждает Опанасенко. По ее информации, через четыре дня мужчина умер в больнице в состоянии искусственной комы.

Под хештегом #стопдзык впечатлениями от посещения семинаров делятся и другие специалисты по педикюру. Всего хештег объединил почти 2,5 тысячи публикаций в Instagram.

Канал также показал одну из жертв Дзык по имени Жанна. После посещения специалиста она лишилась ногтей на обеих ногах. Ранее эта женщина рассказывала НТВ, что ей проводили операцию, даже несмотря диабет и плохую свертываемость крови.

Отмечается, что Дзык стала широко известна как специалист по вросшим ногтям благодаря каналу на YouTube, где у нее около 300 тысяч подписчиц. В одном из свежих роликов она назвала акцию направленной против нее рекламной кампанией. На вопросы журналистов она пообещала ответить, «как только будут готовы ее адвокаты». Распространяемые в сети фотоматериалы она назвала бредом сумасшедшего.

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