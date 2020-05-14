Фигурант дела обвинил уволенного Путиным генерала во взятках и вымогательстве

Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев дал показания на недавно уволенного президентом России заместителя председателя Следственного комитета России — руководителя Главного военного следственного управления генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Барышев, находящийся под арестом по обвинению в хищениях и взяточничестве, в марте написал явку с повинной, в которой обвинил Сорочкина, возглавлявшего на тот момент военное следствие, в вымогательстве у него взяток. В частности, в ней говорилось, что из средств фонда поддержки ЦСКА Барышев оплачивал форму для сотрудников следственных органов и их руководителей, а дочери Сорочкина субсидировал посещение фитнес-клуба. Барышев утверждает, что вначале помогал развивать спорт в военном следствии, но затем был вынужден платить, чтобы из-за выявленных финансовых нарушений в ЦСКА не были возбуждены уголовные дела.

Эти показания были переданы председателю СКР Бастрыкину, а в отношении Сорочкина проводилась проверка. Однако она ничем не закончилась. Глава военного следствия досрочно подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, который был удовлетворен.

Барышев заявил о коррупции в военном следствии, чтобы продемонстрировать заинтересованность в его уголовном преследовании. На этом основании он требовал отвода всей следственной группы и Сорочкина. Однако обвиняемый получил отказ и устроил демарш в СКР, который был расценен как попытка побега, которая произошла осенью 2019 года.

22 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении с военной службы Сорочкина. Он занимал должность руководителя военного следственного управления с декабря 2007 года.

Барышев был арестован в ноябре 2018 года. Он с 2014 по 2017 годы был начальником Федерального автономного учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии», после чего перешел на должность начальника Главного управления по работе с личным составом Минобороны. Следствие вменяет Барышеву получение взяток на 31 миллион рублей, а также злоупотребление полномочиями и мошенничество.

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