Раскрыты причины попытки побега бывшего главы ЦСКА

Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, попытался сбежать из здания Следственного комитета России (СКР) после разговора со следователем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Барышеву рассказали о новых обвинениях в его отношении. Изначально следствие считало, что он получил семь миллионов, десять миллионов и 6,6 миллионов рублей от представителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок» за за право участия в обеспечении III Всемирных военных игр в феврале 2017 года в Сочи. Однако позже стало известно, что помимо этого полковник получил и другие взятки, а также выписывал подчиненным фиктивные премии, требуя с них вернуть эти деньги. В общей сложности сумма претензий выросла до 31,8 миллионов рублей.

Кроме того, в отношении Барышева было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в крупном размере. Услышав обвинения, полковник выбежал из кабинета следователя и направился к лестнице, где его задержали охранники. По этому факту было возбуждено уголовное дело о попытке побега, но обвинение по нему Барышеву пока не предъявлено. Адвокат заявил, что его подзащитный совершил «эмоциональный поступок», но не думал бежать, а даже подождал своих преследователей у лестницы.

Помимо этого, следствие установило, что посредником во взяточничестве выступал актер Алексей Огурцов. Ему удалось избежать уголовного преследования, так как он сразу начал сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что полковник Барышев попытался сбежать из здания СКР в надежде, что его застрелят конвоиры. По его словам, он не рассчитывает на объективное расследование. Барышев подчеркнул, что побега не планировал, а всего лишь сделал пару десятков шагов по коридору.

Михаил Барышев родился в 1978 году в Саранске, проходил службу в батальоне Почетного караула отдельного комендантского полка, а с 2009 по 2012 год был его командиром. После этого служил в центральном аппарате Федеральной службы охраны, а с 2014 по 2017 годы был начальником Федерального автономного учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии». В мае того же года его назначили на должность начальника Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России.

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