Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела

Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на его слова во Втором Западном военном суде.

Барышев заявил, что находится в отчаянии. Он хотел, чтобы его «пристрелили как собаку», поскольку шансов на объективное расследование дела у него нет. В отношении него возбуждено уголовное дело. При этом защита мужчины утверждает, что он лишь добежал по коридору до лестницы и остановился, но побега не планировал.

Бывший глава ЦСКА также утверждал, что на протяжении десяти лет материально помогал близким родственникам руководителей ВСУ СК России, а также возглавляемым ими организациям. Он неоднократно заявлял всему составу военно-следственного органа отвод, который отклонило следствие.

О задержании Барышева стало известно 22 ноября 2018 года. Это произошло в ходе расследования уголовного дела в отношении еще одного бывшего начальника ЦСКА Андрея Хамазина, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки, а также начальника автомобильной службы ЦСКА Юрия Муханова.

Будущий полковник родился в 1978 году в Саранске, проходил службу в батальоне Почетного караула отдельного комендантского полка, а с 2009 по 2012 год был его командиром. После этого служил в центральном аппарате Федеральной службы охраны, а с 2014 по 2017 годы был начальником Федерального автономного учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии». В мае того же года его назначили на должность начальника Главного управления по работе с личным составом МО РФ.

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